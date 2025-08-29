В Госдуме оценили идею легализовать "чаевые" для врачей

Ввести благодарность для медицинских работников предложили в Кыргызстане. Инициатива выдвинута по причине острой нехватки врачей в региональных населенных пунктах. В России идея не осталась незамеченной - она обсуждается во врачебном сообществе, и свою позицию уже обозначили члены комитета Госдумы по охране здоровья.

© Российская Газета

"Чаевые официанту - хороший тон, чаевые врачу - взятка. Это неправильно! Мы отправляем на рассмотрение межведкомиссии понятие добровольной сооплаты", - это высказывание министра юстиции Кыргызстана, зампредседателя кабинета министров Аяза Баетова процитировали республиканские СМИ, в том числе Sputnik Кыргызстан.

При этом, по предложению чиновника, средства обязательно должны проходить через кассу в рамках полной цифровизации контроля потоков. Это связано с нехваткой врачей в региональных учреждениях и бюрократическими сложностями стандартных процедур обязательной сооплаты.

Возможно ли ввести аналогичную практику в России? Инициатива легализации "чаевых" для врачей, пусть и под благовидным названием "благодарность", - это опасный шаг, который лишь маскирует системную проблему, вместо того чтобы решать ее, пишут участники профессиональных форумов.

Отреагировали на инициативу и в Государственной думе. В России вряд ли появятся "чаевые" для врачей, потому что фактически это будет взяткой, считают первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов и его коллега, зампред комитета Алексей Куринный.