В Роспотребнадзоре оценили риски распространения лихорадки денге в России

В России отсутствуют риски распространения лихорадки денге. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Московской области. Ранее ведомство провело противоэпидемические мероприятия в связи с выявлением пассажира, который накануне прибыл из Шри-Ланки с подозрением на это заболевание.

Он жаловался на ринит и общую слабость. В ведомстве подчеркнули, что лихорадка денге не передается от человека к человеку, а только через укусы комаров, рисков распространения инфекции нет. Там также сказали, что ситуация находится на контроле управления ведомства по Московской области.