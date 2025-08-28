Врачи спасли девочку, у которой взорвался телефон в руках

В Раменской больнице врачи спасли 15-летнюю девочку, которая получила ожоги рук в результате взрыва телефона.

Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава России.

«У девочки ожоги левой и правой кисти III степени и предплечья с обеих сторон — I-II степени. Пациентке потребовалась госпитализация. Всё необходимое лечение в виде антибактериальных препаратов и перевязок она получает», — приводятся в сообщении слова заведующего детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимира Хабалова.

Сейчас девочке стало лучше, скоро её выпишут.