Подмосковные врачи спасли ребенка прямо во время полета

Шестилетней девочке стало плохо в самолете, когда они с родителями возвращались с отдыха. Как пишет пресс-служба подмосковного Минздрава, на борту оказались специалисты региональных медицинских учреждений - им удалось своевременно помочь ребенку.

За время полета у девочки случились три эпилептических приступа, между которыми она жаловалась на сильную головную боль. Подозревая, что у нее развивается отек мозга, врачи сделали два необходимых укола. После процедуры девочке стало гораздо легче. Как выяснилось, у нее непростая история болезни с оперативными вмешательствами и наблюдением невролога.

В спасении ребенка участвовали врач-уролог МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Александр Виноградов, начальник бюро судмедэкспертизы Подмосковья Василий Тубашов, невролог из Самары и неравнодушные пассажиры. После приземления девочку госпитализировали в Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля. На данный момент она уже выписана.