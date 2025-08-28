Профессор рассказала о возможностях нового теста для диагностики ОРВИ

Сразу 25 различных респираторных инфекций - разновидности гриппа, коронавируса и многие другие патогены - способен определить новый мультитест. Разработали его в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Это первый в России зарегистрированный тест с таким широким спектром диагностики.

Врачи говорят: сегодня COVID-19 по признакам напоминает обычную простуду или грипп. Но лечить разные инфекции нужно по-разному, а значит, нужна точная и быстрая диагностика. И теперь такой тест в России есть.

Новый набор реагентов позволяет одновременно определять все значимые возбудители ОРВИ, в том числе энтеровирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус, не говоря уже о самых опасных - вирусах гриппа и коронавирусов, вызывающих COVID-19. К слову, все компоненты теста производятся в России, а значит, при его производстве исключена зависимость от зарубежных поставок. Это делает диагностику более доступной для населения.

"Наступает осень, и вместе с похолоданием приближается сезон респираторных инфекций, поэтому появление нового теста очень кстати, - сказала "РГ" замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.

Золотым стандартом диагностики вирусных заболеваний, включая и респираторные инфекции, является метод ПЦР. Он обладает высокой точностью. Такой анализ проводят в том числе для уточнения диагноза, если экспресс-тест на грипп и COVID-19 показывает отрицательный результат, но при этом у пациента налицо все признаки инфекционного заболевания", - отметила Наталья Пшеничная.

Еще во время эпидемии COVID-19 была поставлена задача разработать тест, который поможет врачам проводить дифференцированную диагностику, ведь симптомы гриппа и "короны" во многом совпадают, да и другие вирусные инфекции часто протекают похоже. Но при этом тактика лечения различается и зависит от вида конкретной инфекции.

"Мультиплексный набор реагентов позволяет идентифицировать 18 вирусов различных ОРВИ, а с учетом разновидностей одного вируса - абсолютно точно определять 25 патогенов. Например, в этот тест включена возможность определения генетического материала вирусов гриппа не только типа А и В, но и С, энтеровирусов, SARS-CoV2, всех четырех разновидностей парагриппа, сезонных вариантов коронавируса, метапневмовируса, респираторно-синцитиального вируса и других. Анализ выполняется за 4 часа, то есть результат, даже с учетом времени доставки биоматериала в лабораторию, можно получить прямо в день обращения пациента. И сразу же начать лечение в соответствии с точным диагнозом. Ведь, например, антивирусные препараты при гриппе и COVID-19 применяют разные", - пояснила профессор Пшеничная.

Экспресс-тесты, которые применяют в домашних условиях, на приеме в поликлинике, хороши тем, что выдают результат немедленно. Но для этого в биоматериале должно быть довольно большое количество патогена. При низкой вирусной нагрузке они могут выдать отрицательный результат, хотя человек явно болен. В таких случаях, поясняет эксперт, проводится ПЦР-тест: на грипп, COVID-19 и другие ОРВИ, то есть до сих пор приходилось выполнять сразу несколько анализов. Во время подъема заболеваемости это перегружает лаборатории и замедляет диагностику.