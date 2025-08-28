Актер с раком четвертой стадии назвал первые симптомы болезни

Актеру музыкального театра из Лондона Джо Ридману поставили диагноз "рак". Он рассказал, что впервые почувствовал неладное, обнаружив небольшую шишку в брюшной области летом. Через несколько недель у 28-летнего мужчины появилась сильная ночная потливость, а потом кожный зуд.

"Когда я впервые потерял сознание, то решил обратиться к врачу. Было уже совершенно понятно, что у меня есть повод для беспокойства", - рассказал Ридман Daily Mail.

Пока актер ждал обследования, а потом его результатов в течение двух недель, его состояние резко ухудшилось. Особенно тяжело было по ночам из-за обильного потоотделения.

"Я пролежал две недели. Потом пошел в отделение неотложной помощи, потому что думал, что не выживу - настолько все было плохо", - признался мужчина.

Сканирование выявило увеличенный лимфатический узел с подозрительной текстурой. Это оказалась лимфома Беркитта четвертой стадии.

"Тот факт, что мне пришлось так настойчиво добиваться диагноза, тревожит. Я мог бы узнать о диагнозе на две-три недели позже и оказаться в гораздо худшем положении, чем сейчас", - рассказал актер.

Отмечается, что симптомы заболевания, обнаруженного у Ридмана, проявляются с пугающей быстротой: это появление уплотнений в области в лимфатических узлов, которые сначала не беспокоят, ночная потливость, лихорадка, потеря веса, утомляемость. На поздней стадии возникают боли в животе или отеки, одышка, кровотечения.

Актер сейчас начал первый из четырех интенсивных курсов химиотерапии.