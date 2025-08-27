Названы скрытые типы старения кожи

Старение кожи проявляется у всех по-разному. Так, у одних раньше появляются мелкие морщины и сухость, у других — пигментные пятна или потеря упругости лица. На это влияют не только возрастные изменения, но и образ жизни, наследственность и гормональные факторы, рассказала «Известиям» дерматокосметолог Екатерина Константиновская.

По словам специалиста, существует несколько основных типов старения: пастозный, мелкоморщинистый, мускульный и деформационный. Каждый связан с определенными особенностями организма.

Так, при пастозном типе кожа склонна к отекам, при мелкоморщинистом раньше всего проявляются сухость и многочисленные морщины. Мускульный тип считается наиболее устойчивым к изменениям: лицо дольше сохраняет тонус, но со временем становится более резким, с выраженными заломами. Деформационный вариант связан с нарушением лимфооттока и набором веса, при таком типе кожа начинает провисать, а овал лица теряет четкость.

Кроме классических вариантов, врачи выделяют и другие формы старения. Одно из них естественное, или хронологическое, которое связано с уменьшением выработки коллагена и эластина. Кожа становится суше, тоньше, появляются морщины.

Фотостарение возникает из-за воздействия ультрафиолета. Оно особенно заметно у людей со светлой кожей: поверхность становится грубее, проявляются пигментные пятна и глубокие морщины вокруг глаз и губ.

Гормональное старение чаще всего начинается в период менопаузы. Из-за снижения уровня эстрогенов кожа теряет упругость и быстрее истончается.

Еще одним вариантом является старение, связанное с образом жизни. Курение, недостаток сна, постоянный стресс и неправильное питание ускоряют появление морщин и придают коже тусклый, сероватый оттенок.

Эксперт подчеркнула, что полностью остановить старение невозможно, но его можно замедлить. Для этого важен регулярный уход: очищение мягкими средствами, увлажнение и защита от солнца. Константиновская напомнила, что крем с SPF стоит использовать только при УФ-индексе выше 3.

Ранее главный врач Института долголетия РНЦХ имени академика Петровского Инна Решетова предупредила, что злоупотребление продуктами с большим количеством сахара ускоряет старение организма.