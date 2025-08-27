Для чего нужны новые критерии отбора частных клиник в ОМС

Новые критерии отбора частных медицинских учреждений в систему обязательного медицинского страхования (ОМС), разработанные Минздравом РФ, направлены на повышение доступности и качества медицинской помощи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Ранее в газете "Коммерсант" появилась информация о том, что частные клиники с 2026 года будут проходить отбор для включения в систему ОМС по критериям, разработанным Минздравом. Уточняется, что будет оцениваться потребность региона в частной медпомощи, объем медуслуг и наличие нарушений. По мнению экспертов, причиной ужесточения является желание оптимизировать бюджетное финансирование здравоохранения.

"Основная цель предлагаемых изменений - не ограничение конкуренции, а повышение доступности, качества и гарантированности медицинской помощи для всех граждан, застрахованных по ОМС. Новые критерии направлены на создание единых, прозрачных и понятных условий для всех участников системы - как государственных, так и частных. Вводимые критерии являются минимально необходимыми гарантиями для пациента, который обращается в медицинскую организацию за счет средств ОМС", - говорится в сообщении.

В ФОМС уточнили, что требования к наличию опыта работы не менее трех лет обеспечит оказание помощи организациями с наработанной практикой. Требование к отсутствию нарушений является базовым фильтром, подтверждение опыта же касается высокотехнологичной медицинской помощи и прочих сложных видов лечения. Требование в 150 случаев в год является минимальным порогом для поддержания квалификации медицинского персонала, а критерий по наличию потребности субъекта РФ - для построения эффективной и многоуровневой системы здравоохранения.