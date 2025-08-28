В Госдуме напомнили, как сменить поликлинику

В нижней палате парламента России обратили внимание граждан на их законное право ежегодно менять поликлинику, в которой они обслуживаются.

В опубликованном Госдумой информационном сообщении подчеркивается, что это право закреплено законодательно. Для того чтобы прикрепиться к другому медицинскому учреждению, достаточно составить заявление и подать его в выбранную поликлинику, предъявив паспорт и страховой полис ОМС. Указывать причину смены медучреждения при этом не требуется. После рассмотрения поданного заявления, как правило, в течение нескольких суток, медицинская документация пациента будет направлена в новую поликлинику.

Важно помнить, что поликлиника имеет право отказать в прикреплении, если она перегружена, однако в этом случае обязана предоставить письменное объяснение отказа.

Нужно учитывать, что при обслуживании в поликлинике, не соответствующей месту регистрации, вызов врача на дом возможен, хотя в определенных ситуациях может потребоваться личное посещение ближайшего медучреждения.

Кроме того, в Государственной Думе напомнили, что полис обязательного медицинского страхования действителен на всей территории РФ, позволяя обращаться за медпомощью вне зависимости от региона проживания.