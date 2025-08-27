В Щелково врачи спасли 88-летнюю пенсионерку с камнями в трех почках
Врачи отделения Щелковской больницы во Фрязине спасли 88-летнюю пациентку с тремя почками, в которых образовались камни. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.
Пенсионерка три месяца мучилась болями в пояснице и обратилась за медицинской помощью.
«По результатам УЗИ и КТ-исследования медики выявили два крупных камня. Конкременты размером более 2 и 1,5 сантиметров перекрывали мочеточники левой и правой удвоенной почки, что привело к развитию двустороннего гидронефроза», — рассказали в больнице.
Медики отметили, что у пациентки было жизнеугрожающее состояние, требующее срочной госпитализации и операции.
Врачи выполнили вмешательство под общим наркозом: ввели в мочевыводящие пути эндоскоп с лазерным волокном на конце и раздробили камни на мельчайшие фрагменты. После этого камни вышли естественным путем.
Через неделю после операции пациентку выписали домой.