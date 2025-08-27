Сколько людей предпочитают не знать о своих болезнях

Каждый третий человек во всем мире избегает информации о своих заболеваниях, даже если она доступна и может помочь вовремя начать лечение. Об этом показал мета-анализ 92 исследований с участием 564 497 человек из 25 стран проведенный учеными Института развития человека Макса Планка в Берлине.

Причины такого поведения ученые называют «преднамеренным невежеством»: люди сознательно избегают получения знаний о своем здоровье.

«Часто люди сознательно выбирают не узнавать о своем здоровье. Мы изучали такое поведение и в других сферах жизни и нашли много разных причин, почему люди так поступают»», — объяснил Ральф Хертвиг, директор Центра адаптивной рациональности в Институте Макса Планка и соавтор исследования.

Исследователи определили избегание медицинской информации как любое поведение, направленное на предотвращение или отсрочку получения доступной, но потенциально неприятной информации. Это может выражаться в том, что человек не приходит на прием к врачу, отказывается от анализов, не возвращается за результатами тестов или игнорирует образовательные материалы о здоровье.

Согласно анализу, почти каждый третий человек избегал или, вероятно, избегал подобных сведений о состоянии своего здоровья. Наибольший уровень наблюдался для неизлечимых нейродегенеративных заболеваний: болезнь Альцгеймера — 41 %, болезнь Хантингтона (наследуемое генетическое заболевание) — 40 %. Для серьезных, но поддающихся лечению состояний, таких как ВИЧ и рак, показатели были ниже, но все равно высоки — 32 % и 29 % соответственно. Для диабета, хронического, но управляемого заболевания, избегание составило 24 %.

Ученые выявили 16 ключевых факторов, которые заставляют людей откладывать или избегать получение информации о своем здоровье, причем пол, раса и этническая принадлежность оказались незначимыми.

Среди основных факторов выделили 4:

когнитивная перегрузка (страх и стресс от сложных диагнозов)

неуверенность в своих силах (человек сомневается в способности принимать правильные решения о здоровье)

страх стигматизации (например, если тест на ВИЧ окажется положительным) — боязнь, что окружающие будут негативно оценивать или осуждать человека

низкое доверие к медицинской системе в сочетании с низкими ожиданиями положительного исхода лечения.

Избегание информации не всегда иррационально — оно отражает влияние социальной и структурной среды. Низкое доверие к системе здравоохранения связано с более высоким уровнем преднамеренного игнорирования информации.