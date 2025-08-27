Медики спасли зрение подростку, которому попал в глаз каштан

В Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля госпитализировали тринадцатилетнего мальчика с открытой травмой глаза и травматической катарактой. По данным пресс-службы областного Минздрава, ему в глаз попал случайно брошенный каштан.

© Вести Подмосковья

Инцидент произошел во время игры с друзьями. Осмотр показал, что зрение травмированного глаза снижено до 5%, подросток почти не различал предметов.

В ходе операции врачи обработали рану, удалили поврежденный хрусталик и установили искусственную линзу. Процедура заняла около 40 минут и прошла успешно. Через двое суток зрение мальчика восстановилось до 60%, а на момент выписки - до 80%. В ближайшее время, как сообщают врачи, оно вернется полностью.