Врачи помогли беременной с редким заболеванием

Специалисты Перинатального центра Городской клинической больницы № 31 им. академика Г.М. Савельевой помогли беременной с редким заболеванием. Иммунитет женщины воспринимал эритроциты плода как чужеродные и стремительно разрушал их - это могло привести к серьезным осложнениям. Чтобы восполнить запас кровяных телец, врачи провели малышке пять переливаний крови еще в утробе матери. Под чутким контролем медиков женщина смогла доносить ребенка до 37 недели, на свет появилась здоровая девочка. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мощный инфраструктурный каркас столичной медицины и новейшее оборудование позволяют нам не только диагностировать патологии плода на ранних сроках, но и применять уникальные методы внутриутробного лечения. Например, специалисты больницы имени Савельевой имеют большой опыт ведения беременных с таким редким иммунным заболеванием как резус-сенсибилизация. Это состояние, при котором иммунитет женщины воспринимает клетки крови ребенка как чужеродные и борется с ними, что может привести к серьезным осложнениям. Благодаря четкой маршрутизации и профессионализму команды медиков недавно на свет смогла появиться здоровая малышка, мама которой столкнулась с этим диагнозом. За женщиной в течение всей беременности наблюдали врачи, которые специализируются на таких случаях. По медицинским показаниям требовалось внутриутробное переливание крови. Специалисты провели пять таких процедур и продлили беременность будущей мамы до 37 недели. Женщина родила здоровую девочку, сейчас они уже дома с семьей", - сообщила заммэра.

Резус-сенсибилизация может развиться у женщины с отрицательным резус-фактором, беременной резус-положительным ребенком. Это происходит в случае, когда нарушается барьер между кровотоками матери и плода. Например, при родах, выкидыше или его угрозе, травмах, некоторых операциях и других обстоятельствах. Чтобы это заболевание не возникало, женщинам с резус-отрицательной кровью обязательно вводится антирезусный иммуноглобулин на 28 неделе беременности, а также после родов, в случае подтверждения положительного резус-фактора у новорожденного и любых других событий, которые могут привести к резус-сенсибилизации.

Если не провести профилактику, в следующий раз, когда эритроциты плода попадают в кровоток такой женщины, иммунитет воспримет их как чужеродные и начнет вырабатывать антитела, которые их разрушают. Это может привести к развитию анемии у малыша и представляет серьезный риск для его здоровья и даже жизни. Заболевание, при котором эритроциты плода разрушаются под действием материнских антител, называется "гемолитическая болезнь плода".

Перинатальный центр ГКБ № 31 имени академика Г.М. Савельевой - одно из ведущих медицинских учреждений Москвы в сфере акушерства, гинекологии и неонатологии. Более 300 квалифицированных медицинских работников центра оказывают качественную медицинскую помощь беременным женщинам, роженицам, новорожденным детям.

В центре получают специализированную помощь беременные пациентки с высоким риском осложнений и патологиями, которые подлежат внутриутробной коррекции.

Сотрудники центра владеют всеми современными методиками родоразрешения, включая вертикальные роды и операцию мягкого кесарева сечения. В перинатальном центре применяются современные методы анестезии при родах и оперативных вмешательствах. В ходе консультации анестезиолог подбирает наиболее подходящий вид анестезии, безопасный для матери и ребенка. Отделения реанимации новорожденных и патологии новорожденных здесь оснащены самой современной высокотехнологичной медицинской техникой. Сотрудники центра также помогают женщинам с резус-сенсибилизацией и гемолитической болезнью плода, прилагают все усилия для того, чтобы обеспечить безопасные роды и поддержать здоровье малыша.