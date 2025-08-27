Сибирячке удалили метастазы опухоли, выявленной 35 лет назад

Новосибирские онкологи удалили пенсионерке редкую опухоль, которая рецидивировала у нее спустя несколько десятилетий. Новообразование оказалось метастазом меланомы.

У жительницы Новосибирска в далеком 1989 году обнаружили меланому сосудистой оболочки глаза. Это редкое онкологическое заболевание. Пациентке пришлось удалить глаз и установить протез. Он оказался очень удачным. Врачи говорят, что даже сегодня при взгляде со стороны невозможно догадаться, что глаз не настоящий.

Все эти годы сибирячка жила полноценной жизнью. Однако в 76 лет ее начала беспокоить тяжесть в боку. Пенсионерку отправили на УЗИ, на котором обнаружилась массивную опухоль печени. Новообразование оказалось метастазом той самой меланомы. Есть вероятность, что рецидив заболевания могла вызвать череда стрессов и травм. По словам онкологов, печень является первым органом-мишенью для метастатического процесса при таком типе меланомы.

Пенсионерку начали лечить. Но гормональная терапия и "химия" не смогли остановить рост опухли. Тогда жительница Новосибирска отправила свои медицинские документы на консультацию в Центр Мешалкина. Стратегию лечения разрабатывала мультидисциплинарная команда врачей.

"Опухоль в печени имела такие размеры, что остро стояли вопросы: имеет ли смысл операция и сможет ли пациентка выжить с оставшимся фрагментом печени, незатронутым опухолью? - объясняет заведующий онкологическим отделением хирургических методов лечения Центра Мешалкина Максим Никитин. - Ведь пересадка этого органа при диагнозе "меланома оболочки глаза" тоже не выполняется. Прогноз осложнял и возраст пациентки".

МСКТ-исследование органов брюшной полости с контрастированием помогло высчитать точный объем опухоли и процент оставшейся здоровой печеночной ткани.

"Расчеты показали, что 40% объема печени не поражено и этого достаточно для того, чтобы обеспечить жизнь после удаления опухоли, - заведующий рентгеновским отделением Центра Мешалкина Никита Никитин. - Полученная визуализация позволила хирургам принять решение об операции и тщательно ее спланировать".

Обширная резекция печени с крайне высоким риском осложнений стала возможна благодаря командной работе онкологов и рентгенологов.

Спустя восемь дней после операции пациентку уже выписали домой. Врачи говорят, что печень - уникальный орган, способный к восстановлению первоначального объема. Поэтому прогнозы у пенсионерки на дальнейшую жизнь самые благоприятные.