Новосибирские врачи спасли старушку с гигантской опухолью в печени

Сложную операцию провели врачи в Новосибирске. Они избавили пенсионерку от огромной опухоли в печени.

«В далеком 1989 году у жительницы Новосибирска обнаружили редкое онкологическое заболевание – меланому сосудистой оболочки глаза. Правый глаз пришлось удалить», – прокомментировала специалист отдела общественных и внешних связей НМИЦ Мешалкина

Ксения Гусева.

Пациентка выздоровела и почти 35 лет жила, не вспоминая об онкологии, но болезнь вернулась. В 2023 году появилась тяжесть в правом боку, выяснилось, что у 76-летней пенсионерки образовалась опухоль печени.

Несколько курсов гормональной и химиотерапии не смогли остановить рост новообразования, было принято решение провести операцию. К счастью, она прошла успешно, обширную резекцию печени провела бригада врачей под руководством хирурга Максима Никитина.

«С учетом уникальной особенности этого органа у человека – способности к восстановлению первоначального объема – прогноз возвращения печени к нормальному функционированию у пациентки благоприятный, – уточняют сотрудники Центра. – На 8-й день пребывания в Центре Галина пенсионерка выписана домой в удовлетворительном состоянии».