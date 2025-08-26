Эксперт оценил предложение изменить обучение для будущих медиков

Среди них — денежные выплаты, бесплатное жильё и повышение квалификации.

Если этого не предпринять, поток абитуриентов может сократиться. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова.

«Здесь должны губернаторы не кулаком по столу стучать, а должны создавать условия для целевиков. А что это за условия? Это дополнительные денежные выплаты от губернатора, это бесплатное жильё или какие-то кредиты, это уважение, это возможность повышать свою квалификацию в центре, в общем, создавать условия. Так, чтобы в будущем в стратегическом плане из-за этой меры не снизилось поступление в вузы, во всяком случае на бюджетные места».

