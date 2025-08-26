Как борются с онкологией в Свердловской области

В Свердловской области активно внедряются скрининговые программы для своевременной диагностики онкологических заболеваний. Заместитель губернатора и министр здравоохранения региона, Татьяна Савинова, сообщила, что в последнее время значительные усилия направлены на обнаружение рака легких на начальных стадиях.

© unsplash

По словам Савиновой, рак легких отличается стремительным развитием, и его ранняя диагностика имеет решающее значение. Она подчеркнула, что этот вид рака лидирует в структуре смертности от онкологических заболеваний. Приоритетом является выявление тех видов рака, которые оказывают наибольшее влияние на показатели смертности. Такое заявление было сделано министром на открытии нового отделения анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии в Свердловском онкодиспансере.

Помимо рака легких, повышенное внимание уделяется ранней диагностике других распространенных онкологических заболеваний, таких как рак молочной железы, кожи, колоректального рака и рака желудка. Министр здравоохранения отметила, что в регионе наблюдается рост числа впервые выявленных случаев рака, что связано с увеличением продолжительности жизни. Она также подчеркнула, что ранняя диагностика (на 1 и 2 стадиях) значительно улучшает прогноз для пациентов. Поэтому министерство здравоохранения Свердловской области уделяет первостепенное внимание развитию и совершенствованию скрининговых программ.

