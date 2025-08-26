В Минздраве сообщили, сколько было вылетов у санавиации в Подмосковье

С начала года вертолеты санитарной авиации помогли более 600 пациентам оперативно добраться до учреждений здравоохранения Подмосковья, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

© РИА Новости

Санавиация применяется в Подмосковье для спасения пострадавших в ДТП, пожарах и других чрезвычайных происшествиях, а также межбольничной транспортировки пациентов. Вертолеты позволяют оперативно доставить в больницу пациента, которому срочно требуется медицинская помощь. Это особенно важно в условиях загруженности дорог или удаленности медучреждения. В Подмосковье для этих целей задействованы три вертолета, один из которых применяется для транспортировки детей на лечение в Центр Рошаля.

«С начала года санавиация транспортировала 617 пациентов, что на 107 больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Благодаря системе "Ночной старт" вертолеты могут вылетать и в темное время суток. В составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи - анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры территориального центра медицины катастроф.