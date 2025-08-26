Зачем планируют изменить обучение для будущих медиков

Студентов, поступающих на бюджетные места в российских медвузах, могут обязать заключить договор о целевом обучении. Таким образом в Минздраве хотят обеспечить обязательную трехлетнюю отработку в государственной медицине молодых врачей, получивших профессиональное образование за счет бюджета. Последнюю версию законопроекта, который активно обсуждается с начала года, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили сегодня в Минздраве. Теперь документ предстоит обсудить в правительстве, а после - внести на рассмотрение депутатов Госдумы.

«Предполагается, что все бюджетные места по основным профессиональным образовательным программам высшего медицинского образования и высшего фармацевтического образования станут целевыми, обучающиеся обязаны будут заключить договор о целевом обучении», — пояснили в пресс-службе министерства.

При этом также предлагается усилить ответственность будущих врачей: в случае отказа от выполнения условий целевого договора (прежде всего, речь идет о трехлетней отработке в государственной медицине) нужно будет не только компенсировать расходы на обучение (включая и меры поддержки студента), но и выплатить штраф в сумме двукратного размера компенсации.

Целевым также станет обучение медсестер и фельдшеров.

«Те же условия предлагается распространить на выпускников программ среднего профессионального медицинского образования», — отмечают в Минздраве.

Правда, если условия договора нарушит заказчик (то есть выпускника не возьмут на "закрепленное" за ним место или расторгнут договор), - оштрафуют уже его.

Ординатуру тоже предлагается сделать целевой. В нее можно будет поступить сразу после получения диплома специалиста, но трехлетняя отработка останется в силе - она просто отодвинется на время учебы.

C помощью обязательной отработки в государственных клиниках в Минздраве хотят решить сразу две проблемы: уменьшить дефицит врачей (сейчас в государственной медицине не хватает 20% специалистов) и закрепить профессиональные навыки молодых медиков. Для этого вводится институт наставничества - работать выпускники будут под началом опытных врачей-наставников.

Новая система "закрепления" молодых специалистов активно обсуждается в медицинском сообществе, и отношение к ней разное. Противники говорят, что все это очень напоминает советскую систему распределения вчерашних студентов. Но, например, в Национальной Медицинской палате предложения министерства поддерживают. Глава организации, известный детский хирург Леонид Рошаль не раз заявлял, что, получая профессию за счет государства, врач должен поработать на общество. Тем более, если ему обеспечат хорошие социально-бытовые условия и возможность совершенствоваться в профессии.

«Да, обсуждаемый механизм действительно похож на систему распределения. Считаю, это справедливое решение, — сказала "РГ" директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. — Когда студент учится на бюджете, он осваивает профессию за счет государства, то есть фактически заключает с ним сделку. И у него должны быть встречные обязательства. Никого же не удивляет, что целевики - студенты, которых направляют на учебу (и платят за нее) регионы, обязаны вернуться и отработать определенный срок в том учреждении, которое за них платило. Логично распространить эту систему и на студентов-бюджетников».

Кстати, подобная система уже действует в Казахстане и Беларуси.