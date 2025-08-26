В больнице спасли пациента с опасной аритмией

Команда врачей регионального сосудистого центра ГКБ №67 помогла пациенту с аритмией. Об этом сообщили на странице больницы в соцсети.

Пациент поступил с жалобами на одышку, сильное сердцебиение и плохую переносимость физической нагрузки. В течение пяти лет он страдал мерцательной аритмией, а в последний год стал терять сознание. При обследовании врачи вывили тяжёлую сердечную недостаточность и неправильную работу сердца. Решался вопрос о трансплантации сердца. Но в итоге был разработан другой план лечения.

Три месяца пациент проходил медикаментозную терапию для стабилизации пульса. Затем ему сделали криобаллонную изоляцию устьев лёгочных вен (малоинвазивный метод лечения мерцательной аритмии). Операция восстановила нормальный ритм сердца, и через два дня пациента выписали. Спустя время сердечная недостаточность регрессировала, и человек вернулся к активной жизни.