Врачи распрямили согнутого пополам пациента с редчайшим заболеванием

Китайские медики помогли встать на ноги пациенту с редчайшей патологией в позвоночном отделе, из-за которой его прозвали "сложенным мальчиком". С декабря 2024 года по июнь 2025 года Цзян Яньчэнь перенес четыре сложнейшие операции и в конце августа смог ходить с помощью ходунков.

"Я хочу путешествовать и жить полной жизнью", - приводит агентство Xinhua слова 21-летнего пациента, который большую часть жизни провел в согнутом положении.

Ранее его бедра образовывали острый угол с поясничным отделом позвоночника, а голова была откинута назад из-за патологии в шейном отделе.

В два года Цзян Яньчэню диагностировали редкое врожденное мышечное заболевание, он не мог ни приседать, ни нормально ходить. К средней школе его шея загнулась назад, а тело постепенно приняло зигзагообразную форму. При этом он старался жить обычной жизнью и даже поступил в Университет Дэчжоу в провинции Шаньдун.

В 2023 году его состояние ухудшилось. У Цзян Яньчэня развилась дыхательная недостаточность, легкие работали на уровне 20% от нормы. Из-за этого врачи решились на сложную операцию по выпрямлению "сложенного мальчика". После четырех хирургических вмешательств позвоночник Цзян Яньчэнь выпрямился примерно на 170 градусов.

Он упорно делал необходимые упражнения для восстановления двигательных функций. В общей сложности он потратил более 2 тыс. часов на лечебную гимнастику. Цзян Яньчэнь готовится вернуться к университетской жизни и уже начал планировать поступление в аспирантуру.