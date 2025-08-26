Заболевший раком мужчина назвал два неожиданных симптома

Первые проблемы со здоровьем 63-летний житель Шотландии Стив Тернбулл заметил в прошлом году, когда за ужином вид и запах любимого блюда внезапно вызвали у мужчины отвращение, вплоть до тошноты. Впрочем, на случившееся тогда никто не обратил особого внимания.

Вторая странность связана с тем, что мужчину вдруг начал преследовать запах сахарной ваты - словно она под носом. Он везде искал источник аромата, но тщетно.

На следующем этапе появились головные боли, проблемы со зрением и равновесием. Только после этого он пошел к врачу. Проверка ЖКТ показала, что с желудком и кишечником все в порядке. Все стало ясно, когда жителя Шотландии отправили на МРТ. Врачи выявили глиобластому, агрессивную опухоль головного мозга, передает Mirror.

Именно опухоль с теннисный мяч, воздействующая на определенные участки мозга, вызывала странные реакции.

"Когда мне поставили диагноз, я испытал ужас. Даже странные симптомы - это повод пойти к врачу", - заявил Стив журналистам.

Мужчине провели операцию, удалив наибольшую часть образования. Чтобы избавиться от всех очагов, ему назначили 30 сеансов лучевой терапии в сочетании с химиотерапией. Сейчас пациент в ремиссии и он уже может передвигаться без ходунков, нормально общаться с родственниками.

Ранее британец рассказал, что перед тем, как ему диагностировали онкологию, его преследовал "стойкий запах карамели".