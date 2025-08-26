13-летний мальчик умер, съев сырую лапшу

В Египте житель Каира скончался после употребления трех пачек незаваренной лапши. Как передает Daily Mail, 13-летний мальчик почувствовал себя плохо примерно через 30 минут после такого приема пищи. Он пожаловался на сильные боли в животе, потливость и тошноту. В результате ребенок скончался.

Сообщается, что владелец магазина, где семья купила лапшу, был вызван на допрос. Предполагалось, что он мог торговать продуктом, который не соответствовал стандартам безопасности. Однако исследование показало, что к качеству товара претензий быть не может.

Анализ показал, что смерть наступила либо из-за непроходимости пищеварительного тракта, либо в результате проблемы с кишечником. И то и другое могло быть следствием употребления чрезмерного количества сырого продукта.

"Употребление сырой лапши быстрого приготовления может привести к сильному обезвоживанию и кишечной непроходимости", - предупреди медики.

Кроме того, исследование, недавнее представленное учеными из Южной Кореи, показало, что частое употребление готовой лапши быстрого приготовления (а это более двух раз в неделю) увеличивает риск развития метаболического синдрома. Это повышает риск развития заболеваний сердца и диабета.