Что нужно знать о новом штамме короновируса «Стратус»

Вариант коронавируса "Стратус" распространяется в РФ. Что нужно знать о штамме?
«Стратус» — это новый вариант Covid-19, который в основном вызывают два штамма вируса SARS-CoV-2: XFG и XFG.3. По крайней мере в Великобритании, где болезнь также получила распространение, на них пришлось около 30% случаев.
Впервые новый вариант коронавируса был обнаружен в январе на территории Южной Азии. Через полгода, в июне, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала его как «вариант, находящийся под наблюдением» из-за его быстрого распространения по всему миру. Из-за особенностей мутаций, этот штамм омикрона более заразный и лучше «уклоняется» от антител.
Симптомы «Стратуса»
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС объяснила, что помимо того, что «Стратус» более заразен, в своем клиническом проявлении он не отличается от других легких вариантов омикрона. Это естественно: каждый следующий штамм коронавируса немного меняется генетически, что объясняет относительно высокую контагиозность (способность болезни передаваться от больного организма к здоровому). Однако несмотря на мутации существующие вакцины остаются эффективными против «Стратуса», в этом смысле опасности нет. А единственный «уникальный» симптом «Стратуса», который называют некоторые эксперты, — охриплость.
И несмотря на это Попова предупреждает не терять бдительность: последствия коронавируса могут быть разные, лучше не рисковать и соблюдать профилактические рекомендации.
Ждать ли новую пандемию?
ВОЗ оценивает риски, связанные с глобальным распространением «Стратус», как низкие. До сих пор нет сообщений о случаях коронавируса, вызванных XFG и XFG.3, которые превосходили бы по тяжести инфекции, спровоцированные другими циркулирующими вариантами.