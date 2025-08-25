Что нужно знать о новом штамме короновируса «Стратус»

«Стратус» — это новый вариант Covid-19, который в основном вызывают два штамма вируса SARS-CoV-2: XFG и XFG.3. По крайней мере в Великобритании, где болезнь также получила распространение, на них пришлось около 30% случаев.

Впервые новый вариант коронавируса был обнаружен в январе на территории Южной Азии. Через полгода, в июне, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала его как «вариант, находящийся под наблюдением» из-за его быстрого распространения по всему миру. Из-за особенностей мутаций, этот штамм омикрона более заразный и лучше «уклоняется» от антител.

Симптомы «Стратуса»‎

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС объяснила, что помимо того, что «Стратус»‎ более заразен, в своем клиническом проявлении он не отличается от других легких вариантов омикрона. Это естественно: каждый следующий штамм коронавируса немного меняется генетически, что объясняет относительно высокую контагиозность (способность болезни передаваться от больного организма к здоровому). Однако несмотря на мутации существующие вакцины остаются эффективными против «Стратуса»‎, в этом смысле опасности нет. А единственный «уникальный»‎ симптом «Стратуса»‎, который называют некоторые эксперты, — охриплость.

И несмотря на это Попова предупреждает не терять бдительность: последствия коронавируса могут быть разные, лучше не рисковать и соблюдать профилактические рекомендации.

Ждать ли новую пандемию?

ВОЗ оценивает риски, связанные с глобальным распространением «Стратус»‎, как низкие. До сих пор нет сообщений о случаях коронавируса, вызванных XFG и XFG.3, которые превосходили бы по тяжести инфекции, спровоцированные другими циркулирующими вариантами.