Стало известно, сколько жителей Подмосковья проверили здоровье в парках

В выходные в Подмосковье прошла заключительная в этом году акция «Проверь здоровье в парке». Об этом рассказала пресс-служба областного Минздрава.

Выездные бригады врачей работали в парках 35 городских округов, в том числе в Балашихе, Химках, Раменском, Шаховской, Реутове и т.д. Все желающие могли пройти профилактический осмотр, получить консультацию врача и пройти диагностику.

Можно было измерить внутриглазное и артериальное давление, пройти антропометрию и другие исследования. С начала лета такой возможностью воспользовались более 5,3 тысячи человек, из них 381 - в минувшие выходные.