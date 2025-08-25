Хирурги вернули к жизни мужчину, на которого упала часть трактора

В Центральной городской клинической больницы №24 в Екатеринбурге спасли 39-летнего мужчину, на которого упал мост от трактора весом около тонны.

Когда пациента сразу после несчастного случая везли на "скорой", у него произошла остановка сердца, и медики семь минут реанимировали его, чтобы вернуть к жизни.

В приемное отделение мужчина поступил в крайне плохом состоянии - с переломанными ребрами, разорванным легким, ушибом сердца, травмой печени и шеи.

"Он находился в состоянии травматического шока IV степени - это высшая степень тяжести после перенесенной клинической смерти. У него были тяжелейшие повреждения практически всех систем жизнеобеспечения", - пояснила врач-хирург Ольга Шишкина.

Дольше двух часов команда врачей боролись за его жизнь: хирурги выполнили торакотомию, ушили разрывы легкого и печени, дренировали плевральные полости и брюшную полость для отвода крови и воздуха.

После этого пациент больше сорока дней был подключен к аппарату ИВЛ. Ему перелили около пяти литров донорской крови.

Постепенно состояние мужчины стабилизировалось, и на сегодня он уже выписан домой, где за ним еще какое-то время медики будут наблюдать амбулаторно.