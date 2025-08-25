Инфекционист рассказал о вакцинах против гриппа для сезона 2025-2026

Инфекционист прокомментировал составы вакцин против гриппа для сезона 2025-2026
Вирус гриппа постоянно мутирует, поэтому нельзя один раз сделать прививку и получить иммунитет на долгое время. Для того, чтобы вакцинация была эффективной, ВОЗ ежегодно проводят предварительный анализ и обновляет составы вакцин. Уже известно, какой вакцина будет в сезоне 2025/26.
Иван Коновалов, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Пироговского Университета пояснил рекомендации ВОЗ по составу вакцин против гриппа.
По сезону 2025/26 ВОЗ дал рекомендации включить в классические вакцины, которые производятся на куриных эмбрионах, антигены следующих штаммов вируса гриппа в северном полушарии (включая территорию Российской Федерации): вирус, подобный A/Victoria/4897/2022 (H1N1) pdm09; вирус, подобный A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2); вирус, подобный B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria).
В четырехвалентные вакцины также включается штамм вируса, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata).
Лица из групп риска смогут получить пассивную иммунизацию рекомбинантными антителами против респираторно-синцитиальной вирусной инфекции.
Врач отметил, что подъем заболеваемости ежегодно отмечается при возврате людей в рабочий и образовательный процесс – детские сады, школы, организации, когда коллективы собираются вновь и происходят обмен респираторной патологией.
«Что касается превалирования той или иной вирусной инфекционной природы, ежегодно этот процесс довольно вариабелен и, во многом, зависит от уровня привитости населения. Привитые против гриппа болеют реже и легче, благо, на сегодняшний день, в августе, вакцины в России уже доступны для использования», – рассказал эксперт.