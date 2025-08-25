Инфекционист рассказал о вакцинах против гриппа для сезона 2025-2026

Вирус гриппа постоянно мутирует, поэтому нельзя один раз сделать прививку и получить иммунитет на долгое время. Для того, чтобы вакцинация была эффективной, ВОЗ ежегодно проводят предварительный анализ и обновляет составы вакцин. Уже известно, какой вакцина будет в сезоне 2025/26.

Иван Коновалов, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Пироговского Университета пояснил рекомендации ВОЗ по составу вакцин против гриппа.

По сезону 2025/26 ВОЗ дал рекомендации включить в классические вакцины, которые производятся на куриных эмбрионах, антигены следующих штаммов вируса гриппа в северном полушарии (включая территорию Российской Федерации): вирус, подобный A/Victoria/4897/2022 (H1N1) pdm09; вирус, подобный A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2); вирус, подобный B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria).

В четырехвалентные вакцины также включается штамм вируса, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata).

Лица из групп риска смогут получить пассивную иммунизацию рекомбинантными антителами против респираторно-синцитиальной вирусной инфекции.

Врач отметил, что подъем заболеваемости ежегодно отмечается при возврате людей в рабочий и образовательный процесс – детские сады, школы, организации, когда коллективы собираются вновь и происходят обмен респираторной патологией.