Женщина незаметно потеряла литр крови из-за редчайшей патологии

К кемеровским врачам обратилась женщина с жалобами на пищевое отравление. А результаты обследований ошарашили медиков.

Жизнь кемеровчанки оказалась под угрозой из-за редкой патологии, о чем рассказали в областном минздраве в понедельник.

Так, дама, поступившая в 11-ю больницу, сообщила о симптомах отравления. Врачи взяли анализ крови и ужаснулись: гемоглобин был крайне низким, что говорило о кровопотере. При этом никаких ран у женщины не было.

УЗИ малого таза выявило внутрибрюшное кровотечение, угрожающее жизни. Было решено экстренно оперировать.

В экстренном порядке врачи выполнили диагностическую лапароскопию и обнаружили внутрибрюшное кровотечение, причиной которого был редчайший случай брюшной беременности. Кровопотеря составила больше 1 литра, – сказали в ведомстве.

В результате пациентке сделали переливание и выполнили операцию, сохранив репродуктивную функцию.

В минздраве пояснили, что брюшная беременность встречается лишь в 0,3–0,4% от общего количества внематочных беременностей, увеличивает риск смерти при беременности в 90 раз. Даже современные способы диагностики не всегда могут верно определить брюшную беременность. Этот случай врачи надеются использовать для написания научных статей.