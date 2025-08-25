В США впервые выявили случай заражения личинкой-людоедом

В США (штат Мэриленд) зарегистрировали первый случай инфицирования человека миазом мясной мухи. Об этом сообщает агентство Reuters.

Зараженный приехал из Гватемалы. Как уточняется, мужчина получил лечение, на территории штата были предприняты профилактические меры. Предупреждение о заражении разослало объединение скотоводческой индустрии США Beef Alliance примерно двум десяткам людей в этом секторе.

Ранее, 9 июля, американские власти заявили о приостановке запланированного открытия для мексиканского скота пяти переходов на границе с Мексикой. В министерстве сельского хозяйства США сослались на серьезные опасения, которые были вызваны новым случаем поедающего плоть паразита в Веракрусе, что в 370 километрах от границы.

В конце июня сообщалось, что плотоядные черви Cochliomyia hominivorax атаковали жителей Гондураса. Паразиты размножаются в ранах и мешают их заживлению. Считалось, что проблема характерна только для животных, но позднее подтвердилась их опасность для людей.

Медики начали бить тревогу: одна муха откладывает до 500 яиц, а вылупившиеся личинки за неделю способны довести человека до септического шока. В зоне риска находятся бездомные и люди с хроническими заболеваниями кожи.