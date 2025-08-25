Врач объяснил, как растворить холестериновые бляшки в сосудах

"Холестерин рухнул": Как растворить опасные отложения в сосудах, объяснил врач
Есть мнение, что сформировавшиеся холестериновые бляшки необратимы и можно только замедлить их рост или остановить.
"Атеросклероз действительно долго считался необратимым процессом", однако в последние годы появилась возможность если не полностью устранить бляшки, то значительно уменьшить их размер, отметил кардиолог Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев.
Врач привел в пример случай с 55-летней пациенткой, уровень ЛПНП у которой превышал семь ммоль/л.
Как уточнил Константин Крулев в своем блоге, норма этого показателя после инсульта (а женщина ранее перенесла ишемический инсульт) составляет 1,4 ммоль/л - то есть, в пять раз ниже.
"Одними статинами показатель не снизить", - подчеркнул врач, добавив, что было решено также использовать в лечении инъекционный препарат из группы ингибиторов PCSK9.
В результате "уровень холестерина рухнул".
"В случае множественного поражения сосудов при тяжелом атеросклерозе это позволяет ждать оптимальных результатов", - уточнил специалист.
В ситуации с 55-летней пациенткой ранее выявленные холестериновые бляшки существенно уменьшились в размерах.