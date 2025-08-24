Защитит ли прививка от гриппа от варианта коронавируса «Стратус»

Иммунитет, выработанный после прививки от гриппа, как указали в Роспотребнадзоре, не защищает от заражения коронавирусом, включая его вариант "Стратус".

В ведомстве подчеркнули, что вакцины против гриппа содержат штаммы, которые будут циркулировать в предстоящем эпидемиологическом сезоне, то есть формируют иммунный ответ именно против них. Коронавирусы же имеют иную структуру и относятся к другой группе вирусов.

Вместе с тем рекомендация по массовой вакцинации от гриппа остаётся важной. Защита от актуальных штаммов гриппа снижает число тяжёлых случаев, уменьшает нагрузку на медиков и в целом снижает риск одновременного заражения гриппом и коронавирусом.