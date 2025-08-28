«История большой борьбы»: на Урале врачи выходили недоношенных тройняшек

Врачи из Тюмени помогли выходить недоношенных тройняшек и подготовить их к школе. Об этом рассказали представители реабилитационного центра «Надежда».

© N24.ru

Три года назад в семье тюменцев произошло тройное чудо – на свет появились близнецы Аиша, Ахмед и Мухаммад. Однако их рождение было сопряжено с серьезными рисками: беременность была трихориальной триамниотической (каждый ребенок имел отдельную плаценту и плодный пузырь), а роды пришлось экстренно провести путем кесарева сечения на 33-й неделе из-за медицинских показаний.

Малыши появились на свет с крайне низкой массой тела: Аиша – 1396 граммов, Ахмед – 1821 грамм, Мухаммад – 1517 грамм. Самый тяжелый старт был у Аиши – в полтора месяца девочка перенесла ишемический инсульт, осложненный менингоэнцефалитом. У мальчиков позже проявились задержки речевого развития, проблемы с концентрацией внимания и общей активностью.

Долгий и сложный путь к здоровью дети начали в возрасте шести месяцев в реабилитационном центре «Надежда». Специалисты разработали для них индивидуальную программу нейрореабилитации, включающую кинезиотерапию, занятия с логопедом-дефектологом, нейропсихологом и методы физиолечения.

Спустя годы упорной работы результаты впечатляют. У Ахмеда и Мухаммада полностью восстановились речевые функции, внимание и звукопроизношение. Мальчики активны, любознательны и ничем не отличаются от сверстников. Аиша, несмотря на перенесенный инсульт, демонстрирует поразительную динамику: легкая слабость в правых конечностях не ограничивает ее движений и не мешает готовиться к школе вместе с братьями.