Врачи достали из черепа трехлетней девочки 15-сантиметровый нож

Китайские врачи успешно извлекли из черепа трехлетней девочки 15-сантиметровый нож. По словам медиков, травма не привела к немедленной смерти из-за мягкости черепа ребенка, сообщает South China Morning Post.

По информации издания, мать девочки во время смены постельного белья случайно взмахнула простыней, в результате чего лежавший рядом нож отлетел и ударил дочь по голове. При этом один из сотрудников больницы рассказал, что женщина призналась ему в том, что подняла нож, чтобы «напугать шумную дочь, и он выпал из ее руки.

Мать девочки попыталась самостоятельно вытащить нож, но у нее это не получилось. Женщина не стала вызывать «скорую и вместе с дочерью отправилась в больницу своим ходом. Полиция признала инцидент несчастным случаем.

