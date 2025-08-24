Нижегородские врачи спасли пациентку с тромбоэмболией. Об этом сообщает главный редактор ИА «Стационар Пресс» Алексей Никонов.

© РИА Новости

Скорая помощь доставила в Борскую ЦРБ нижегородку с тромбоэмболическим синдромом. Состояние было опасным, тромбы уже начали закупоривать сосуды.

Кардиолог Борской ЦРБ смогла быстро распознать опасный диагноз. Первичное лечение помогло выиграть время и перевести пациентку в нижегородский кардиоцентр. Медики провели операцию, вмешательство прошло успешно. Сейчас жизни пациентки ничего не угрожает.

Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщили, что нижегородские врачи спасли 103-летнюю пациентку с переломом бедра.