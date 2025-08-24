Фармацевтов будут штрафовать за несообщение о дешевых аналогах лекарств

Фармацевтам с 1 сентября будет грозить административный штраф от 100 до 200 тыс. рублей в случае, если они не будут сообщать покупателям в аптеках о более дешевых аналогах лекарств. Об этом ТАСС сообщил доцент кафедры медицинского права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Алексей Кубышкин.

«В соответствии с п. 15 Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения, утв. приказом Минздрава России от 29.04.2025 № 259н, которые вступают в силу с 01.09.2025 г., работники аптеки или иного субъекта розничной торговли лекарственными препаратами в зависимости от возложенных на них обязанностей осуществляют предоставление покупателям в том числе информации о наличии лекарственных препаратов, имеющих более низкую цену», — рассказал юрист.

Он напомнил, что в Федеральном законе от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в п. п. 4 ч. 2 ст. 74 было установлено, что фармацевтические работники и руководители аптечных организаций не вправе скрывать информацию о наличии лекарственных препаратов и медицинских изделий, имеющих более низкую цену, однако рассматриваемое положение немного конкретизирует уже закрепленное в законодательстве положение.

«Такая конкретизация является оправданной для устранения неопределенности в законодательном регулировании. Практическая реализация указанного положения обеспечивается в частности возложением на руководителей аптечных организаций обязанностей по развитию и контролю наличия у работников соответствующих навыков, возможностью применения административного штрафа от 100 до 200 тыс. рублей по ч. 4 ст. 14.1. КоАП РФ, ведь в соответствии с п. п. 6 и 7 Положения о лицензировании фармацевтической деятельности, утв. постановлением Правительства РФ от 31.03.2022 № 547 неисполнение Правил надлежащей аптечной практики и Правил отпуска лекарственных препаратов является грубым нарушением лицензионных требований», — указал Кубышкин.

По его словам, наличие подобного положения в законодательстве необходимо для обеспечения соблюдения прав граждан на надлежащее лекарственное обеспечение в случае заболевания, в том числе с учетом имущественного положения гражданина, а конкретизация соответствующего положения в новой редакции Правил надлежащей аптечной практики не повлечет за собой существенного изменения рисков, в том числе финансовых для аптечных организаций и фармацевтических компаний.