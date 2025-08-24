Назван самый лучший способ лечения тяжелой астмы

Сегодня лучшим методом лечения тяжелой формы астмы, при которой классические методы не помогают, являются моноклональные антитела, рассказала «Газете.Ru» врач- аллерголог-иммунолог, заведующая кафедрой аллергологии и иммунологии РМАНПО, доктор медицинских наук, профессор Наталья Ненашева.

«Сегодня для пациентов с тяжелой астмой есть эффективное лечение — генно-инженерные биологические препараты. Это моноклональные антитела, которые блокируют основные цитокины, участвующие в развитии воспаления, причем они помогают не только при аллергической астме, но и при типах заболевания. Биологическая терапия стала настоящим прорывом для таких пациентов. Раньше им могли помочь только системные глюкокортикостероиды, например, преднизолон. Теперь у них появилась альтернатива, которая помогает полностью контролировать симптомы. Пока этот метод – лучший», — объяснила профессор.

Однако пока моноклональная терапия не самая дешевая, поэтому она не применяется при лечении средней и легкой астмы.