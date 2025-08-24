Назван самый лучший способ лечения тяжелой астмы

Врач Ненашева: моноклональные антитела лучше всего лечат тяжелую астму
Сегодня лучшим методом лечения тяжелой формы астмы, при которой классические методы не помогают, являются моноклональные антитела, рассказала «Газете.Ru» врач- аллерголог-иммунолог, заведующая кафедрой аллергологии и иммунологии РМАНПО, доктор медицинских наук, профессор Наталья Ненашева.
«Сегодня для пациентов с тяжелой астмой есть эффективное лечение — генно-инженерные биологические препараты. Это моноклональные антитела, которые блокируют основные цитокины, участвующие в развитии воспаления, причем они помогают не только при аллергической астме, но и при типах заболевания. Биологическая терапия стала настоящим прорывом для таких пациентов. Раньше им могли помочь только системные глюкокортикостероиды, например, преднизолон. Теперь у них появилась альтернатива, которая помогает полностью контролировать симптомы. Пока этот метод – лучший», — объяснила профессор.
Однако пока моноклональная терапия не самая дешевая, поэтому она не применяется при лечении средней и легкой астмы.
«Возможно, в будущем мы сможем применять молекулы моноклональных антител и для таких пациентов, а пока мы продолжаем их изучать и улучшать. Кстати, они имеют значительное преимущество: эти препараты нужно вводить редко, — раз в месяц или даже раз в 2 месяца; изучаются молекулы, которые можно вводить раз в полгода. Возможно, это будет актуально даже для пациентов со среднетяжёлой формой астмы. Но на сегодняшний день ингаляционные стероиды — оптимальный выбор для легкой и среднетяжелой астмы», — добавила врач.