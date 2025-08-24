Как изменилась заболеваемость лихорадкой Западного Нила в России

Заболеваемость лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) в 2025 году в России снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в шесть раз. Также этот показатель в три раза ниже среднемноголетнего уровня, сообщила в интервью ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«‎Лихорадку Западного Нила весь мир только начинает качественно и системно изучать. В Российской Федерации в этом году заболеваемость снизилась очень существенно - показатель заболеваемости в шесть раз ниже, чем за аналогичный период прошлого года, и в три раза меньше среднемноголетнего уровня. При том, что рост предыдущих двух лет наблюдался еще и за счет того, что мы наладили диагностику, у нас появился очень хороший высокочувствительный тест. Всех заболевших, у которых клиническая картина подходила под лихорадку Западного Нила, стали обследовать, таким образом выявление увеличилось. В этом году даже при качественном тестировании количество заболевших небольшое», — сказала она.

Тем не менее, по словам Поповой, риски остаются, поэтому ведомство держит инфекцию на контроле. Ведутся наблюдения за состоянием здоровья людей и птиц, которые могут быть источниками заражения.

Лихорадка Западного Нила - зоонозная природно-очаговая инфекция, проявляющаяся у человека в виде острого лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации, в тяжелых случаях может наблюдаться поражение центральной нервной системы (ЦНС). Основными переносчиками инфекции являются комары рода Culex. От человека к человеку заболевание не передается.

Полная версия интервью будет опубликована в 11:00 мск.