Врач развеял миф о стероидах, применяемых в лечении астмы

При лечении астмы применяются ингаляционным кортикостероиды, которые в народе считаются опасными из-за серьезных побочных эффектов. Однако, как рассказала «Газете.Ru» врач- аллерголог-иммунолог, заведующая кафедрой аллергологии и иммунологии РМАНПО, доктор медицинских наук, профессор Наталья Ненашева, это миф.

«Ингаляционным кортикостероидам, которые применяются при лечении астмы, не свойственны побочные эффекты системных стероидов. Кроме того, дозы очень маленькие, а действие распространяется только на слизистую дыхательных путей, как раз там, где есть воспаление при астме», — объяснила врач.

По ее словам, сейчас пациентам стоит переходить на комбинированные препараты, которые содержат и бронхолитик и ингаляционный кортикостероид.