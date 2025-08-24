ИИ помог женщине из Великобритании вновь обрести потерянный голос

Британка, страдающая заболеванием двигательных нейронов и потерявшая способность говорить, вновь обрела свой голос благодаря искусственному интеллекту и едва различимому восьмисекундному фрагменту из старого домашнего видео. Об этом рассказывает TechXplore со ссылкой на информагентство «Франс-Пресс».

Художница Сара Эзекииль лишилась возможности говорить после того, как в возрасте 34 лет у нее был диагностирован БАС. Тогда, 25 лет назад, она была беременна вторым ребенком. Это прогрессирующее заболевание повреждает нервную систему, приводя некоторых больных к полной потере речи.

Эзекииль могла общаться с помощью компьютера и технологии генерации голоса, хотя этот голос был совсем не похож на ее собственный. Она также продолжила рисовать, используя курсор компьютера, но ее дети, Авива и Эрик, выросли, так и не узнав, как звучал голос их матери.

В последние годы специалисты все чаще используют технологию, чтобы создавать компьютеризированные версии оригинальных голосов человека. Однако эта техника обычно требовала длительных и качественных записей, и даже тогда голоса, как правило, звучали «очень плоско и монотонно», говорит Саймон Пул из медицинской коммуникационной компании Smartbox (Великобритания).

Пул рассказал, что изначально фирма попросила Эзекииль предоставить час голосовых записей. Людей, страдающих БАС, сейчас поощряют записывать свой голос как можно больше и быстрее, чтобы сохранить свою «идентичность» и способность общаться.

Однако в эпоху до смартфонов подходящих записей было гораздо меньше. Запись голоса Сары Эзекииль из домашнего видео 1990-х годов длилась всего восемь секунд, была приглушенной и с фоновым шумом от телевизора. Пул обратился к технологиям, разработанным нью-йоркской компанией ElevenLabs, которые могут воссоздать голос на основе очень малого количества данных, а также сделать его более живым.

Результат, к счастью, оказался очень близок к оригинальному голосу женщины, включая лондонский акцент и легкую картавость, которую она когда-то ненавидела.