В Пензе завершилась профилактическая акция «Островок здоровья», в которой приняли участие более 1000 жителей. По результатам бесплатного медицинского обследования у 68% участников обнаружен избыточный вес, у 38% — повышенное артериальное давление, а у 16% — повышенный уровень глюкозы в крови. Специалисты провели индивидуальные консультации по коррекции факторов риска и рекомендациям по изменению образа жизни.

Ранее писали, что Таиланд запускает программу по привлечению иностранных туристов, включая travelers из России, предлагая бесплатные авиабилеты на внутренние рейсы. Инициатива направлена на стимулирование туристического потока и поддержку местных авиакомпаний и региональных экономик. Подробности программы и условия участия будут объявлены в ближайшее время.

Кроме того, спрос на туры в Мурманскую область снизился на 11%, что впервые за несколько лет свидетельствует о замедлении внутреннего туризма в России. По данным РСТ, это связано с ростом выездного туризма, высокими ставками по депозитам и инфляцией. При этом Крым показал рост турпотока на 42%, а Кабардино-Балкария, Дагестан и другие регионы Юга России стали новыми точками притяжения для путешественников.