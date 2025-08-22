Медики выяснили, какую систему организма уничтожает висцеральный жир

Британские медики обнаружили, что накопление жира внутри брюшной полости и некоторых органов тела значительным образом ускоряет старение кровеносной системы и способствует развитию хронических болезней сердца и сосудов, что не характерно для многих форм подкожного жира. Об этом сообщила пресс-служба Департамента исследований и инноваций Великобритании (UKRI).

© unsplash

«‎Проведенный нами анализ показывает, что "плохой" висцеральный жир, скапливающийся на большой глубине вокруг органов тела, связан с ускоренным старением сердца человека. При этом некоторые другие формы жира, в том числе "женский" жир на бедрах и голенях, связаны с пониженным риском развития болезней сердца. Это говорит о том, что индекс массы тела не всегда отражает то, насколько высок данный риск», — заявил профессор Имперского колледжа Лондона (Великобритания) Деклан О'Реган, чьи слова приводит пресс-служба UKRI.

Как объясняют медики, в организме человека существует два разных типа скоплений липидов - классический подкожный жир и так называемый висцеральный жир, который скапливается внутри полостей и вокруг органов тела. Как правило, перемены в диете и образе жизни в первую очередь влияют на объем и свойства подкожного жира, однако развитие ожирения часто приводит к увеличению массы висцерального жира.

Британские медики заинтересовались тем, как эта форма жира влияет на здоровье и скорость старения кровеносной системы, чье типичное состояние обычно ухудшается по мере увеличения индекса массы тела человека. Руководствуясь этой идеей, ученые проанализировали данные, собранные при подготовке геномного банка данных UK BioBank. Около 21 тыс. его участников не только сдали образцы своей ДНК, но и также прошли МРТ-обследование сердца и специальное рентгеновское обследование, нацеленное на оценку распределения жира по организму.

Медики воспользовались этими данными для обучения системы ИИ, способной вычислять биологический возраст сердца и сосудов по снимкам МРТ, и отслеживать то, как на него влияют различные типы жира. Проведенные ей расчеты показали, что накопление жира в печени и в других внутренних органах ускоряло старение сердца, тогда как другие формы жировых отложений, в частности, жир на бедрах и в животе, не влияли на здоровье системы кровообращения столь негативным образом.

При этом медики обнаружили, что эти закономерности были значительно более характерны для мужчин, чем женщин, что, вероятно, связано с тем, что представители сильного пола сильнее предрасположены к накоплению висцерального жира, в результате чего его объем у них обычно бывает на 85% больше, чем у представительниц слабого пола. Последующие опыты и изучение влияния женского гормона эстрогена на висцеральный жир поможет понять, можно ли уменьшить эти различия между полами и защитить мужчин от ускоренного старения сердца, подытожили ученые.