Исследование показало, кого из врачей больше всего боятся россияне

Более половины россиян (61%) в той или иной степени испытывают страх посещения врачей. Самыми "пугливыми" оказались жители Кемерова, где только 17% говорят, что совсем не боятся врачей. Об этом говорится в новом исследовании, проведенном Финансовым университетом при Правительстве РФ, сетью клиник "Будь Здоров" и компанией "Ингосстрах" (имеется в распоряжении "Российской газеты").

«‎Наибольший страх пациентам внушают стоматологи (63%), психологи (44%) и гинекологи (23%), — говорит руководитель исследования, заместитель научного руководителя Финансового университета Александр Шатилов.

Кроме них люди боятся урологов, хирургов, проктологов и окулистов. А самыми "страшными" процедурами остаются уколы и рентген (37% и 17%). Довольно часто пациенты боятся сдавать кровь, лечить зубы, многие испытывают неприятные ощущения в аппарате МРТ.

«‎Часто бывает, что страх перед медицинскими процедурами - родом из детства. Сделать прививку, сдать кровь на анализ раньше было сродни геройскому поступку для большинства детей. Но сегодня уже современные технологии помогают не бояться врачей и процедур: так, в Усть-Лабинске, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре успешно прошли пилотную апробацию устройства виртуальной реальности. VR-очки используются при взятии крови, проведении вакцинации, в кабинете детского стоматолога и помогают детям справиться с тревогой и стрессом при проведении медицинских манипуляций. VR-контент позволяет сделать посещение клиники для ребенка комфортным, снизить для врачей и медицинских сестер нагрузку при проведении манипуляций и наладить контакт с юным пациентом», — привела пример главный специалист сети клиник "Будь Здоров" по направлению "педиатрия", главный врач детской клиники на Сущевском Валу Елизавета Хайми.

Телемедицина помогает существенно снизить тревожность пациентов при обращении за медицинской помощью, поскольку позволяет получить консультацию врача в комфортной домашней обстановке, где человек чувствует себя более расслабленно и уверенно, а также экономит время и силы на поездки в клинику - это особенно важно для людей с ограниченными возможностями или живущих в удаленных районах.

«‎Кроме того, предварительная онлайн-консультация позволяет структурировать жалобы, получить первичную оценку состояния и только при необходимости записываться на очный прием, что существенно снижает нагрузку на медицинские учреждения и оптимизирует использование ресурсов как для пациентов, так и для медицинских организаций», — добавляет руководитель проекта "Виртуальная клиника" компании "Ингосстрах" Константин Летц-Орлецов.

Как отмечают респонденты, чаще всего страх у них вызывают ожидание неприятных ощущений и боли во время посещения врачей (61% и 32% соответственно). Также пациентов пугают звуки медицинского оборудования (2,6%) и больничный запах (1,3%).