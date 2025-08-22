Белорусские медики провели уникальную легочную операцию

Победить сразу три врожденные патологии удалось команде белорусских врачей из научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии (МНПЦ) и их коллегам из детского хирургического центра, проведя впервые в СНГ сложную трансплантацию легких молодому человеку из Узбекистана.

© РИА Новости

Речь шла о пациенте с целым "букетом" заболеваний, включая кардиологические и иммунодефицит, рассказал БЕЛТА глава МНПЦ Олег Руммо.

«Дело в том, что пациент родился уже с рядом очень серьезных наследственных проблем, включая заболевание легких и сердца. Кроме того, в детском возрасте у него возник еще и тяжелый иммунодефицит. И вся эта "медицинская Антанта" не давала юноше нормально жить и развиваться. Требовалось постоянное нахождение в медицинских учреждениях, а на определенном жизненном этапе "легочная патология стала определяющей и потребовала даже трансплантации этого органа», — пояснил ученый.

Причем, по его словам, эта уникальная операция была выполнена совместно с коррекцией иных патологий, которые мешали развитию организма молодого человека. Поэтому, взвесив все риски и собрав мультидисциплинарную команду, медикам удалось успешно провести хирургическое вмешательство. И хотя, признался агентству Руммо, риск был высокий, но при слаженной работе врачебной команде удалось достичь успешного результата.

Сейчас молодой чувствует себя хорошо, проходит реабилитацию, и это большая радость, как для узбекской семьи пациента, так и для коллектива МНПЦ.