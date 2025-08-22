Роспотребнадзор ответил, есть ли в России новые вирусы

В настоящий момент сведений о циркуляции в России новых опасных вирусов, не известных ранее, нет, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что появившаяся в СМИ информация о якобы "новом вирусе", сопровождающемся "кровавым кашлем", опирается на датированные 30 марта материалы. В тот момент, согласно проверке ведомства, "неизвестным" вирусом оказалась микоплазменная пневмония.

На сегодняшний день сведений о циркуляции в РФ каких‑либо новых опасных вирусов, не известных ранее, не зафиксировано, проинформировали в Роспотребнадзоре.

Также там попросили редакции СМИ "воздерживаться от распространения неподтвержденной информации, которая может вызвать необоснованную тревогу у населения", а опираться на официальные данные.