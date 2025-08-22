Изменение формы пальцев связали с опасным заболеванием

Изменение верхних фаланг пальцев рук может быть признаком рака легких, предупредили врачи британской благотворительной организации Cancer Research UK. Их предупреждение опубликовало издание The Mirror.

По словам специалистов организации, при развитии рака легкого пальцы на обеих руках иногда меняют форму, ногтевое ложе становится мягче, а ноготь начинает изгибаться.

«Ноготь и кожа вокруг него выглядят блестящими, а по всей длине появляются бороздки. Кончики пальцев выглядят шире, что создает впечатление "барабанных палочек"», — говорится в сообщении.

Также врачи назвали еще один способ проверить наличие смертельно опасного заболевания. Для этого нужно соединить ногтевые пластины двух одинаковых пальцев на разных руках. В норме между ними образуется небольшой просвет в форме ромба, если же ногти плотно прилегают друг к другу, это указывает на их утолщение и возможные патологические процессы в организме.

Отмечается, что этот симптом появляется не всегда, поэтому важно знать и другие признаки онкологических заболеваний легких, такие как хронический кашель, частые инфекции дыхательных путей, кашель с кровью, постоянная усталость и потеря аппетита.

Ранее сообщалось о 27-летнем Майке Юделле, который едва не пропустил ранние симптомы рака крови. Сильная ночная потливость и усталость оказались единственными симптомами лимфомы Ходжкина.