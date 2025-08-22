СибГМУ внедрит командное обучение для медиков и лаборантов

Сибирский государственный медицинский университет первым в России внедряет новый формат командного обучения. Студенты среднего профессионального образования по специальности «Лабораторная диагностика» и будущие врачи-биохимики будут совместно работать над проектами.

Инициатива реализуется в рамках трансформации медико-биологического факультета по программе «Приоритет-2030». Основной задачей является формирование междисциплинарных команд, которые займутся решением комплексных задач — от разработки научных продуктов до создания новых технологий.

Такой подход отражает реальную практику медицинских учреждений, где лаборанты и врачи-биохимики работают в единой команде. Совместная работа во время обучения поможет будущим специалистам лучше понимать задачи и функционал друг друга.

Теоретическую часть программы студенты СПО будут осваивать дистанционно через цифровую образовательную среду университета. Практические навыки планируется отрабатывать во время двух очных модулей в январе и июне.

По словам декана медико-биологического факультета Юлии Колобовниковой, такой формат обучения позволит готовить специалистов, обладающих не только профессиональными знаниями, но и навыками командной работы, критического мышления и управления проектами. Это повысит их конкурентоспособность на рынке труда.