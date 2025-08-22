В Уфе спасли ребенка с пулевым ранением в сердце

В Уфе врачи двух больниц - Республиканской детской и Республиканского кардиоцентра - спасли 11-летнюю девочку с пулевым ранением в сердце.

Как рассказал министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, школьница получила угрожающую здоровью травму по неосторожности. Кроме сердца, было задето и легкое. Пациентка чувствовала сильную слабость, боли при глотании и дыхании.

В срочном порядке в детскую больницу прибыл кардиолог, и специалисты выполнили торакотомию - вскрытие грудной клетки. Пулю благополучно извлекли. Сейчас девочка находится на долечивании в кардиоцентре. Ее жизни ничего не угрожает.