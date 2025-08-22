Мужчина часто вставал в туалет ночью и оказался болен раком

Британец Кевин Уэббер, не жаловавшийся на здоровье, после появления одного симптома оказался болен неизлечимым раком простаты четвертой стадии. Его историю опубликовало издание People.

Уэбберу было 49 лет, когда во время отпуска он начал вставать в туалет по несколько раз за ночь. Он прошел обследование, в ходе которого выяснилось, что частые позывы к мочеиспусканию были проявлением рака предстательной железы.

«Шок, слезы и отрицание. Вот я планирую выйти на пенсию через 15 лет, а вот — понимаю, что даже не увижу, как мой младший ребенок пойдет в старшую школу», — рассказал о своей первой реакции на диагноз мужчина.

Несмотря на то что Уэбберу прогнозировали два года жизни с момента выявления рака, он уже почти 11 лет сохраняет активность и заставляет себя преодолевать все новые испытания. Он занялся бегом и в итоге пробежал более 29 тысяч километров, в том числе два марафона во время химиотерапии.

