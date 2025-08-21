Женщину госпитализировали из-за нижнего белья

Старое нижнее белье стало причиной экстренной госпитализации 27-летней жительницы Великобритании Каэлы Такер. Ее историю опубликовало издание Mirror.

В марте 2024 года Такер, как обычно, легла спать в старых трусах, но проснулась от боли во влагалище. Белье натерло, но женщина не придала этому значения, так как подумала, что рана быстро заживет. Однако в течение следующих нескольких дней у нее начались сильные боли, которые мешали ей стоять, сидеть и лежать.

Британку срочно доставили в больницу, где УЗИ показало у нее наличие на гениталиях кисты бартолиновой железы размером 4,8 сантиметра. Анализ крови показал, что на фоне кисты у Такер развилась острая инфекция. На третий день киста лопнула, вышло огромное количество жидкости, и она снова смогла сидеть, стоять и лежать.

Однако через три месяца после выписки британка снова почувствовала себя плохо и опять обратилась в больницу. Врачи обнаружили, что киста вернулась и воспалилась еще раз, также у нее нашли грибковую инфекцию.

«Я больше не ношу нижнее белье вообще. Единственное нижнее белье, которое я использую после кисты, — менструальное, потому что тампоны кажутся небезопасными после всего, что я пережила», — рассказала Такер.

«Я больше не ношу нижнее белье вообще. Единственное нижнее белье, которое я использую после кисты, — менструальное, потому что тампоны кажутся небезопасными после всего, что я пережила», — рассказала Такер.