Врач рассказал об опасности гонконгского и свиного гриппа

В предстоящем эпидемиологическом сезоне, который, по прогнозам специалистов, начнется в России не раньше ноября, наибольшую проблему представляют свиной и гонконгский грипп. Об этом MIR24.TV 21 августа заявил эпидемиолог Илья Косолапов.

© Парламентская газета

По его словам, гонконгский грипп давно циркулирует среди людей как один из сезонных вирусов гриппа, но остается опасным из-за своей высокой изменчивости. Особую угрозу он представляет для людей старше 65 лет, у них чаще всего наблюдаются различные осложнения.

Свиной грипп, в отличие от гонконгского, активнее поражает молодое население, продолжил врач. В зоне риска находятся беременные женщины и люди с избыточным весом. Данный штамм отличается повышенной контагиозностью.

Косолапов отметил, что меры профилактики для обоих видов гриппа одинаковы.

«Специфическая профилактика на сегодняшний день представлена несколькими видами вакцин, которые содержат штаммы, циркулирующие в предстоящем сезоне. Также отметим гигиену и ограничение контактов: частое мытье рук с мылом, использование антисептиков, избегание контактов с людьми, имеющими признаки респираторных заболеваний, частое проветривание помещений», — сказал эпидемиолог.

Он также напомнил о важности полноценного сна, сбалансированного питания и регулярной физической активности.